W podobnych sprawach Disney już kilka razy w ostatnich latach reagował dość… agresywnie. Firma bezpardonowo zwolniła Jamesa Gunna i zabrała mu (na jakiś czas) stołek reżysera "Strażników Galaktyki 3" (za niestosowne tweety sprzed lat) oraz zawiesiła prace nad serialem "Star Wars: Rangers of the New Republic", w którym pierwsze skrzypce miała grać Cara Dune (za wypowiedzi Giny Carano).