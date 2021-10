Netflix cię rozpieści. Nadchodzi 3. sezon "Ty" i polski serial "Hiacynt"

"On my block" powróciło z czwartym sezonem. Serial przedstawia losy nastoletnich przyjaciół mieszkających w niezbyt ciekawej okolicy w Los Angeles. Przywykli oni zatem do bójek, wyłudzania pieniędzy czy konfliktów między lokalnymi gangami. Tak bardzo, ze odgłosy strzelanin, zamiast paraliżować bohaterów strachem, stają się okazją do zgadywania, co to była za broń. Wszystko komplikują wakacje oraz wyjście z więzienie brata jednego z bohaterów. A im dalej, tym ciekawiej. Jest to jedna z tych mniej w Polsce popularnych, a naprawdę godnych uwagi produkcji Netfliksa; opowieść o dorastaniu inna niż większość seriali dla nastolatków - nieoczywista i odświeżająca.