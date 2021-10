Najpopularniejsze amerykańskie teen drama doczekało się w tym tygodniu ostatniego odcinka 5. sezonu. Jego tytuł brzmi "Riverdale RIP (?)", co z góry zapowiadało olbrzymie kłopoty dla Archiego i wciąż trzymających jego stronę przyjaciół. Jesteście jednak w błędzie, jeśli uznaliście, że dostępne już na Netflikse zakończenie to najmocniejsze, co przygotowali twórcy "Riverdale". Już 16 listopada serial powróci z 6. sezonem, który rozpocznie pięcioodcinkowy event specjalny pt. "Rivervale".



