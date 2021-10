Seriale na faktach

Opowieść o więźniarkach z zakładu karnego Litchfield jest adaptacją opartej na faktach książki "Dziewczyny z Danbury. Orange Is the New Black" autorstwa Piper Kerman i to na niej wzorowana jest główna bohaterka, czyli Piper Chapman. Przez bite siedem sezonów ten komediodramat o doświadczonych przez los kobietach wywoływał w widzach na zmianę śmiech i łzy, a najlepszym pomysłem scenarzystów było wyciągnięcie na pierwszy plan bohaterek drugoplanowych i nadanie im głębi za pośrednictwem retrospekcji. Oprócz tego w serialu "Orange Is the New Black" możemy popatrzeć na życie strażników - zarówno w więzieniu, jak i poza nim.



