Jest inteligentna. Ma dyplom Harvardu i chce zostać powieściopisarką. Kiedy zostawia ją chłopak, jej życie zmienia się diametralnie. Chelsea musi zamieszkać z siostrą i jej trójką współlokatorów, a to niezłe gagatki są. Nowa "rodzina" sprawi, że zmieni swoje podejście do życia. Wszystko oczywiście w akompaniamencie mniej lub bardziej wybrednych żartów. Jeśli lubicie sitcomy jest to serial dla was.



Serial już na Netfliksie.