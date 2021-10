„365 dni” już dziś w telewizji. Wstydzimy się, ale oglądamy z wypiekami na twarzy

Seks jest w stanie sprzedać wszystko. I to na nim Blanka Lipińska zbudowała swą renomę. Być może gdyby to ona, a nie Anna Maria Sieklucka usiadła naprzeciw Romana Praszyńskiego i udzielała mu wywiadu, podjęłaby jego grę. Ba, prawdopodobnie zmiażdżyłaby go swoją osobowością. O tym możemy jednak na razie tylko gdybać. Pewne jest to, że pisarka jest medialnym stworem, a jej zachowanie zwykle odbija się głośnym echem wśród jej zwolenników i przeciwników.