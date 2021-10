Zodiak Killer, amerykański seryjny morderca, dokonywał zbrodni na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w San Francisco i okolicach. Jego pseudonim pochodzi od symbolu, którym posługiwał się w listach - przypominał on logo szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej "Zodiac". W końcu sam określił się tym mianem.



Zodiak Killer zasłynął głównie za sprawą przesyłanych do prasy listów, do których dołączał zaszyfrowane wiadomości (dotychczas z czterech kryptogramów odczytano dwa). Przyznawał się w nich do zamordowania aż 37 osób, przy czym udowodniono mu jedynie spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie dwóch osób i pięć ofiar śmiertelnych. Choć policja i inne osoby badające jego sprawę wytypowały kilku podejrzanych, ostatecznie z braku dowodów nikomu nie postawiono zarzutów. Mordercy do dziś nie schwytano, a jego sprawa toczy się do dziś w San Francisco, w Vallejo i w hrabstwach Solano oraz Napa.



Choć Zodiak Killer szydził z władz i wielokrotnie się z nimi komunikował, nad jego sprawą pracowały setki detektywów (profesjonałów i amatorów), policjantów i dziennikarzy, a na jego temat powstało mnóstwo książek, filmów fabularnych i dokumentalnych, wszystko wskazuje na to, że nikt nie był nawet o krok od poznania nazwiska zbrodniarza.