W nowym "American Horror Story" zobaczysz i kosmitów, i wampiry

Pierwsze odcinki to opowieść o wampirach zatytułowana "Red Tide", co można tłumaczyć na "Czerwony przypływ". Zaczyna się sztampowo: małżeństwo sprowadza się do domu na przedmieściach; on, Harry Gardner (Finn Wittrock), jest pisarzem poszukującym weny, a ona, ciężarna Doris (Lily Rabe), dekoratorką wnętrz szukającą poklasku na Instagramie. Wraz z nimi w Provincetown, Massachusetts, melduje się ich uzdolniona córka, Alma (Ryan Kiera Armstrong).