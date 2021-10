Wiedźmin spotyka Thorgala. Kurs CD Projektu idzie w górę, a fani węszą nową grę

Pierwsze podobne spekulacje snuto już w czerwcu, gdy siedzibę CD Projektu odwiedził Piotr Rosiński, czyli syn Grzegorza. Przedstawiciele studia szybko ucięli pogłoski, wyjaśniając, że spotkanie miało charakter wyłącznie kurtuazyjny. Nie dziwi nadgorliwość i węszenie blefu; wielu graczy i fanów komiksu z radością zagrałoby przecież w pozycję związaną z Thorgalem. Póki co są to jednak przede wszystkim nadinterpretacje, do tego stanowczo negowane; w czerwcu studio samo wysyłało maile do redakcji podkreślając, że spotkanie z Piotrem Rosińskim nie ma związku z produkcją gier wideo. Podobnie poniedziałkowe spotkanie z Grzegorzem Rosińskim spółka komentuje słowami: "wspomniana wizyta nie miała związku z naszymi projektami AAA". Chyba musimy im zaufać.