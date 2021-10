Halloween w obecnym kształcie to przede wszystkim rozrywka, do której liczne odniesienia znajdziemy w kulturze popularnej. Maskarada (upiorne przebieranki), wydrążone dynie i "cukierek albo psikus" to esencja dnia, który w obecnym kształcie jest niczym więcej, jak pretekstem do zabawy i imprezy. Nie inaczej jest w Polsce, do której ten zwyczaj też w końcu dotarł – a przynajmniej jego elementy. Na ulicach nie zobaczymy może zbyt wielu przebranych dzieci proszących o łakocie (zresztą, trochę strach, bo zamiast cukierkiem można oberwać hasłem o zachodniej zgniliźnie moralnej i heretyckich obrzędach). Nazwa wywodzi się od skróconego All Hallows' E'en, wcześniejszego All Hallows' Eve – czyli właśnie wigilii wszystkich świętych.



Biorąc za przykład USA, obchodzący ten dzień – oprócz uczestniczenia w imprezach – odwiedzają tzw. scary farms, czyli duże przestrzenie specjalne zaadaptowane do utworzenia w nich specjalnych scenerii przypominjących upiorne plany filmów grozy. Dzieciaki chodzą z pojemnikami na cukierki i odwiedzają sąsiadów, mszcząc się dowcipem za odmowę. Bez użycia rąk wyławia się jabłka z miednicy z wodą, przeskakuje się przez świeczki, wróży się ze spodków, ogląda się filmy grozy.