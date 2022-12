Amazon chwali się oszałamiającymi wynikami "Władcy Pierścieni". Narzekania fanów nic nie dały

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Utyskiwania ortodoksyjnych fanów J.R.R. Tolkiena na nic się zdały. Na długo przed premierą wieszali oni psy na serialowym "Władcy Pierścieni", twierdząc, że nazbyt odchodzi on od kanonu. Były zapowiedzi bojkotu, były oddolne akcje, był płacz i zgrzytanie zębów, a i tak "Pierścienie Władzy" okazują się najpopularniejszą produkcją w historii Prime Video. Tak twierdzi szef oddziału telewizyjnego Amazona.



"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" kosztował 450 mln dolarów (plus 250 mln dolarów za prawa autorskie), przez co jest najdroższym serialem w historii całego medium. Ta bezprecedensowa inwestycja miała się Amazonowi zwrócić. I to z nawiązką. Vernon Sanders nie kryje więc ekscytacji przekazywanymi informacjami.