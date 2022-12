Ten świąteczny film Netfliksa trafił do TOP 10, ale nie traćcie na niego czasu. Oto 4 lepsze propozycje

W tym okresie streamingowy zalew świątecznych filmów różnej jakości to norma. Zdążyliśmy już przywyknąć, że znaczna ich część to produkcje niekoniecznie udane same w sobie, ale budujące nastrój i zdatne do odpalenia w tle przy rodzinnym spotkaniu. Niestety, "Wierzę w Mikołaja" nie nadaje się nawet do tego - na szczęście Netflix ma do zaoferowania kilka znacznie lepszych świątecznych tytułów.