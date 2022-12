Podaruj bliskim prezent na święta. Promocje Polsat Box dla każdego

Jeśli wasi bliscy uwielbiają oglądać seriale, dobrym pomysłem będzie sprawienie dla nich na prezentu w postaci pakietów z dostępem do ich ulubionych treści. Polsat Box Go to serwis streamingowy proponujący użytkownikom 2 proste pakiety. Pierwszy to Polsat Box Go Premium (pakiet filmowo-serialowy w promocyjnej cenie 30 zł/mies.). Pakiet otwiera dostęp do kinowych hitów, nowości i seriali premium, które można obejrzeć tylko w serwisie Polsat Box Go, informacji i rozrywki oraz ponad 100 kanałów TV. Dostępne są w nim takie najnowsze tytuły jak min. "Matka" z Olgą Bołądź i Łukaszem Simlatem według pomysłu Igora Brejdyganta, "Wotum nieufności" na podstawie powieści Remigiusza Mroza, "Lulu" czy "Rodzina na Maxa".