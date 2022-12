Amber Heard zapłaci Johnnemu Deppowi tylko milion zamiast 10? Eksmałżonkowie doszli do porozumienia

Chciałabym powiedzieć, że to nie był mój wybór. Broniłam swojej prawdy, w trakcie czego moje życie, takie jak je znałam, zostało zniszczone. Oczernianie, z jakim się zmierzyłam w mediach społecznościowych, to ekstremalna wersja sposobu re-wiktymizowania kobiet, kiedy decydują się mówić. Teraz w końcu mam szansę, aby uwolnić się od czegoś, od czego chciałam odejść ponad sześć lat temu i na warunkach, które są dla mnie do przyjęcia. Nie przyznaję się do winy. To nie jest pójście na ustępstwo

- czytamy na Instagramie.