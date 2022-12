Clarkson przeprasza - czyżby w strachu przed cancel culture? Dostało mu się nawet od córki

Jeremy Clarkson opublikował na swoim twitterowym profilu oficjalne przeprosiny - przyznał, że forma jego ataku na Meghan Markle, księżną Sussexu i amerykańską aktorkę, mogła "wyrządzić wiele krzywdy". Popularny dziennikarz motoryzacyjny słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, których skutkami rzadko kiedy się przejmuje.



Jasne - w przeszłości nieraz ściągał na siebie kłopoty, jednak tym razem chyba postanowił je uprzedzić. Nietrudno dojść do wniosku, że publicysta w końcu naprawdę zląkł się cancel culture. Z pewnością zauważył, że tym razem zalazł za skórę zbyt wielu Brytyjczykom - być może świadomość tego, że w 2022 roku podobna sytuacja może się dla niego nieciekawie skończyć, skłoniła go do odwrotu.



Inna sprawa, że facet chyba naprawdę nie potrafi ugryźć się w język i wyrazić swojej opinii w sposób bardziej wyważony. Ewidentnie wydawało mu się, że granice w formułowaniu osądów nie istnieją - teraz przekonał się, że to bzdura.