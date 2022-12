Gwiazdy "Wednesday" znalazły nowy projekt. Wystąpią w komedii romantycznej

Jak podaje Deadline, za kamerą stanie debiutująca w roli reżyserki Tiffany Paulsen, która wcześniej napisała scenariusze do "Randek od święta" Netfliksa i "Czy to przeznaczenie". To ona też nanosiła poprawki na oryginalnie napisany przez Dana Schoffera scenariusz do nadchodzącej komedii romantycznej. Jenna Ortega prócz tego, że pojawi się na ekranie, będzie też pełnić rolę producentki wykonawczej.