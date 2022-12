Varius Manx odwołał koncert, bo było za zimno. "Brak poszanowania"

W dniu wczorajszym do niecodziennej sytuacji doszło na warszawskim Bemowie przed koncertem zespołu Varius Manx. Zespół miał wystąpić na świątecznym koncercie Choinka pod Choinkę. Tuż przed próbą zespół oznajmił, że na scenie jest za zimno i nie wyjdzie. Organizator stawał na głowie, ściągnął nawet z pola cateringowego specjalne ocieplane urządzenia stawiając je na scenie, były również dmuchawy. Ludzie w mrozie czekając na wejście do amfiteatru do samego końca liczyli, że zespół wystąpi. Nic podobnego. Z powodu zimnej aury Varius Manx postanowił że tym razem nie zagra zostawiając ludzi pod bramami. Oni nie narzekali, że jest zimno. W tamtym roku w tym czasie wystąpił Sławomir Uniatowski, brawo za klasę, za to że nie olał zmarzniętych ludzi i zaśpiewał mimo, iż również było zimno - czytamy.