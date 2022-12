Tom Cruise dziękuje fanom "Top Guna" skacząc z helikoptera

Witajcie wszyscy. Lecimy sobie ponad zachwycającą Republiką Południowej Afryki, gdzie kręcimy dwie części filmu 'Mission: Impossible - Dead Reckoning'. Nie chciałem, żeby ten rok zakończył się bez moich podziękowań za to, że chodzicie do kina i że wspieracie film 'Top Gun: Maverick'" - powiedział Cruise na nagraniu na Twitterze, dodając: Dziękuję Wam za wsparcie "Top Gun: Mavericka" i za możliwość dostarczania Wam rozrywki. To zaszczyt życia. Życzę wam bezpiecznych i szczęśliwych świąt. Do zobaczenia w kinie - podsumował gwiazdor.