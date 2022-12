Nolan pokazał pełny zwiastun "Oppenheimera". Ależ to będzie widowisko! Co o nim wiemy?

W filmie poznamy historię fizyka J. Roberta Oppenheimera, który był dyrektorem Los Alamos Laboratory w czasie tzw. Projektu Manhattan. Dowiemy się, dlaczego nazywany jest ojcem bomby atomowej. Scenariusz został oparty na podstawie biografii naukowca pt. "American Prometheus" Kai Bird i Martina J. Sherwina.



Po wojnie Oppenheimer był głównym doradcą nowo utworzonej Komisji Energii Atomowej - używał swojej pozycji do walki na rzecz międzynarodowej kontroli energii atomowej oraz zapobiegania wyścigowi zbrojeń atomowych z ZSRR. Z powodu swoich poglądów w tej sprawie, a także przedwojennych silnych powiązań z ruchem komunistycznym, został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów państwowych w trakcie publicznego procesu w 1954 roku. Po tym wydarzeniu kontynuował swoją działalność pisząc i prowadząc wykłady. Poświęcił też więcej czasu pracy naukowej.



W filmie zagrali m.in. Emily Blunt jako Katherine Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh. W tytułową rolę wcielił się Cillian Murphy.



Produkcja ma zagwarantowane 100 dni wyświetlania w kinach, zanim trafi na VOD i nośniki fizyczne. Jego budżet wynosi podobno ok. 100 mln dolarów, a całość realizowana będzie na taśmie filmowej przy użyciu kamer 65 mm i kamer IMAX 65mm.



Premiera filmu "Oppenheimer" 21 lipca 2023 roku.