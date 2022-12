Adaptacja drugiej powieści Lipińskiej to obraz ze wszech miar nieudany - pozbawiony fabuły, dbającego o minimum sensu scenariusza i pod wieloma względami zwyczajnie szkodliwy. Promujący paskudne zachowania i postawy produkt nie bez powodu spotkał się z tak zażartą krytyką.



Oryginał przed pandemią podbił polskie kina, a potem, gdy już trafił do oferty streamingowego giganta, przyciągnął przed ekrany masy widzów (TOP 10 w ponad 90 krajach!). Co więcej, trendował na TikToku, zapoczątkował nowy challenge i skupił na sobie uwagę zagranicznych mediów. Czy tego chcemy, czy nie, "365 dni" odniosło spektakularny komercyjny sukces, a zatem kontynuacja po prostu musiała się pojawić. Realizacja tego filmu była - najzwyczajniej w świecie - racjonalną decyzją. Szkoda tylko, że musiała okazać się jeszcze gorszym gniotem.



W drugiej odsłonie relacje Massimo i Laury sprawy komplikują rodzinne więzi gangstera oraz tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury, pragnąc zdobyć jej serce i zaufanie za wszelką cenę.