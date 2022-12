Niech was nie zmyli cukierkowa rola w "Emily w Paryżu". Lily Collins to silna babka, która wie, czego chce

Rola w filmie Netfliksa, w którym Lily wcieliła się w dziewczynę chorą na anoreksję, poruszyła widzów i krytyków. Aby wypaść autentycznie, Lily musiała zrzucić 10 kilogramów. W trakcie kręcenia filmu Collins pozostawała w stałym kontakcie z dietetykiem w trosce o zachowanie zdrowia przy utracie tak wielu kilogramów. Jak tłumaczyła reżyserka produkcji "Aż do kości", Marti Noxon, tym filmem chciała zwrócić uwagę na chorobę, która wciąż przecież dotyka bardzo dużo kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Dla Lily Collins rola anorektyczki była mocną rzeczą i dużym przeżyciem, gdyż sama aktorka cierpiała na zaburzenia odżywiania, gdy była w liceum. Jej choroba wiązała się z rodzinnymi problemami w jej domu. Nie jest tajemnicą, że Phil Collins trzy razy rozwodził się, co negatywnie odbiło się na zdrowiu jego latorośli. W autobiografii "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" Lily napisała: Nie umiałam poradzić sobie z bólem i zagubieniem, gdy rozwiódł się po raz trzeci. Wiele moich najgłębszych problemów wyrosło z relacji z ojcem - pisała aktorka.