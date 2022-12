To koniec DC jakie znamy? Prawie. Tylko jedna osoba może być pewna swej przyszłości w uniwersum

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Lejce kinowego uniwersum DC w październiku przejęli James Gunn i Peter Safran. Pierwsze co zrobili, to zmienili nazwę z DCEU na DCU, aby pokazać, że teraz będzie inaczej. Wszystko, co zbudował Zack Snyder, idzie do kosza. Dlatego Henry Cavill, chociaż chwilę wcześniej ogłosił swój powrót do roli Supermana, zdążył już się z fanami pożegnać. Patty Jenkins przedłożyła natomiast scenariusz do "Wonder Woman 3", ale jej wizja nie pokrywała się z planami nowego szefostwa i została odesłana z kwitkiem.



Wciąż czekamy na oficjalne ogłoszenie strategii Gunna i Safrana. Na razie możemy się jedynie domyślać, że nie będzie w niej miejsca nawet na najnowsze nabytki DC. W końcu Dwayne Johnson z entuzjazmem wypowiadał się na temat Black Adama, zapewniając, jak to na swych barkach będzie dźwigał nowe uniwersum, aby chwilę temu odlajkować profile w mediach społecznościowych tak samego filmu, jak i właściciela praw do franczyzy - Warner Bros. Discovery.