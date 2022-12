"Avatar: Istota wody" zarabia poniżej prognoz. Dlaczego film jest aż tak długi?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Avatar: Istota wody" to kawał olśniewającej wizualnie, pierwszorzędnej rozrywki - udany sequel, na który fani musieli czekać aż trzynaście lat. Reżyser James Cameron skutecznie odbudowywał w widzach zainteresowanie marką. Rzecz w tym, że druga odsłona opowieści o planecie Pandora musi zarobić naprawdę olbrzymie pieniądze, by się zwrócić i wyjść na plus. Pierwszy weekend wyświetlania filmu w kinach nie spełnił oczekiwań względem wyników box office.



Drugi "Avatar" zarobił na otwarcie 134 mln dolarów. Jest to wynik grubo poniżej prognoz - te dawały widowisku wpływy w przedziale 150-175 mln. Lepiej w tym roku poradziło sobie wiele filmów, m.in. najnowszy "Thor", "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" czy "Jurassic World: Dominion".



Nie oznacza to, rzecz jasna, że "Avatar 2" nie odniesie finansowego sukcesu. Eksperci podkreślają, że w przypadku tego tytułu kluczowy jest aspekt długofalowego zbierania wpływów ze sprzedaży biletów i niskie spadki frekwencji. Co ciekawe, ani pierwszy "Avatar", ani drugi box-office'owy killer, "Titanic", nie zaliczyły zbyt dobrych otwarć. Ba, niektóre zachodnie media po pierwszym weekendzie nazwały te filmy "komercyjną klapą". A jednak - już kilka miesięcy później obie produkcje zbliżały się do szczytu listy najlepiej zarabiających filmów w historii.