Przez pierwszą połowę 2022 roku Netflix nie radził sobie najlepiej. Szybko tracił bowiem spore liczby subskrybentów. Po trzecim kwartale sytuacja się zmieniła. Dzięki hitowym filmom i serialom nowi użytkownicy zlecieli się do platformy jak pszczoły do miodu. Od tamtej pory w serwisie co chwilę pojawiają się nowe, popularne tytuły.



Złośliwi twierdzą, że Netflix sztucznie pompuje swoje wyniki pod koniec roku. W końcu takie "Harry i Meghan" to cios poniżej pasa, wymierzony w ogromną grupę fanów "The Crown". Co z tego, skoro obok tak tabloidowego tytułu pojawia się "Wednesday", "Troll", czy niedawny "Pinokio". A im bliżej końca roku, tym więcej podobnych produkcji debiutuje w serwisie.