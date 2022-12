Najnowsza animacja Disneya już na platformie! Sprawdzamy premiery Disney+

Film Halla zbudowany jest z dziesiątek kapitalnych popkulturowych odniesień, szczyci się wspaniałym i unikalnym worldbuildingiem oraz jest, tak po prostu, absolutnie przepiękny wizualnie.



Produkcja skupia się na trzech pokoleniach rodziny Klanów, zamieszkujących urokliwą krainę Avalonii u podnóża olbrzymich gór. Dotychczas nikomu jeszcze nie udało się ich przebyć - pierwszym, który tego dokona, zapragnął być Jaeger Klan, nieustraszony zdobywca. Wierzy on, że za górami czeka na nich lepsze życie. Niestety, podróżnik nigdy nie wraca ze swojej wyprawy, a jego syn, Oskard, zupełne przeciwieństwo ojca, ani myśli przedzierać się przez ośnieżone szczyty. Odkrycie Oskarda ma zupełnie inną wartość - mowa o pewnej dziwnej roślinie, która generuje energię zdolną do zasilenia wielu wynalazków, w tym latających pojazdów. Gdy pewnego dnia roślina zaczyna wymierać, Oskard wraz synem i resztą rodziny wyruszają na specjalną misję, która zaprowadzi ich w miejsce wymykające się wyobraźni.



Pomysłowy projekt świata i cały ten kreatywny worldbuilding kupował mnie coraz bardziej z każdą minutą. Bohaterowie mimo wszystko dali się lubić, kilka żartów trafiło w sedno, a i twist fabularny naprawdę przypadł mi do gustu. Homoseksualizm Ethana, 16-letniego syna Oskarda, jest ujęty bardzo naturalnie, z wrażliwością i wyczuciem.



Podoba mi się to, jak film skupia się na dynamice ojciec-syn, nie sprowadzając pozostałych (w tym żeńskich) postaci do ról wspierających. "Dziwny świat" pokazuje nam niezwykle wiarygodne społeczeństwo, w którym postacie różnych środowisk i ras współistnieją ze sobą dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu. Ah, no i ukłony za przesłanie. Opowieści o drodze do wzajemnego zrozumienia i korzystania z międzypokoleniowych mądrości nigdy za wiele.