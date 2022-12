Czeka nas prawdziwy zalew adaptacji gier wideo. Zebraliśmy wszystkie zapowiedzi

Produkowany przez Hideo Kojimę film "Death Stranding" - oparty, rzecz jasna, na grze wideo pod tym samym tytułem - to zaledwie wierzchołek góry lodowej zapowiedzianych adaptacji. Dotarliśmy do momentu, w którym serwisy VOD (choć, rzecz jasna, nie tylko one) rozpaczliwie poszukują kolejnych lubianych franczyz do eksploatacji. W tym i ubiegłym roku zapowiedziano rekordową liczbę filmowych i serialowych ekranizacji znanych gier (w większości przypadków są to cykle) - to, jak wiele ich jest, uzmysłowiłem sobie dopiero sporządzając poniższą listę.



Na wstępie podkreślę, że trudno mi wykrzesać z siebie związaną z tym ekscytację. Chyba wszyscy doskonale wiemy, że porażająca większość filmów live action adaptujących gry to niewypały (na tym polu zdecydowanie lepiej radzą sobie animacje). Oczywiście, nie zamierzam przekreślać żadnej produkcji przed jej obejrzeniem, jednak dotycczasowe próby nie napawają optymizmem. Jedynym projektem, w który naprawdę wierzę (z racji świetnych zapowiedzi i odpowiedzialnych za niego twórców), jest nadchodzące "The Last of Us". Co do reszty, cóż, mam raczej dość spory dystans, zdecydowałem się jednak wybrać te potencjalnie najbardziej interesujące.