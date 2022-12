Pal sześć "Black Adama". Na HBO Max trafił właśnie jeden z najlepszych filmów roku

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



W ten piątek na HBO Max wleciał wyczekiwany przez wiele i wielu z was "Black Adam", czyli superbohaterskie mordobicie z Dwaynem Johnsonem w roli głównej. Chciałbym jednak nakłonić was do sprawdzenia innego tytułu, który również pojawił się w ofercie w ten weekend. Mam na myśli "Yang" (w oryginale: "After Yang"), czyli fantastyczne kino od studia A24 z Colinem Farrellem w roli głównej.



Główny bohater obrazu, Jake, prowadzi sklep z organiczną herbatą. Wraz z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który - niczym starszy brat - opiekuje się dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę: przez te wszystkie lata android prowadził własne, sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się, kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi pod jednym dachem.