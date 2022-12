Gęsty, brutalny film akcji podbija Amazon Prime Video. I bardzo dobrze

To naprawdę dobry czas dla subskrybentów najpopularniejszych serwisów streamingowych. Amazon Prime Video w grudniu również rozpieszcza swoich widzów znakomitymi nowymi filmami i serialami. Jeśli przejrzycie obie listy TOP 10 najpopularniejszych produkcji odcinkowych i pełnometrażowych, znajdziecie tam mnóstwo dobroci. A przecież na nich się ta bogata oferta nie kończy.



Skupmy się jednak na topce podsumowującej najchętniej oglądane tytuły. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o zajmującym szóste (co tak nisko?!) miejsce "Wszystko wszędzie naraz", czyli jednym z najlepszych filmów tego roku. Tymczasem do szczytu rankingu zbliża się inny film, który powinien zadowolić miłośników solidnego kina akcji. To obraz - moim zdaniem - dość niedoceniony. Jasne, Guy Ritchie ma na koncie wiele lepszych tytułów, co nie zmienia faktu, że "Jeden gniewny człowiek" to kawał soczystej, mięsistej rozrywki.