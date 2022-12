Z listy top 10 na Netfliksie nie schodzi "Pinokio" Guillermo del Toro, "Troll" oraz "Kochanek Lady Chatterley". W grudniu pojawiły się również polskie produkcje i na pewno warto się z nimi zapoznać, a w tym tygodniu Netfliks postawił przede wszystkim na nowe tytuły reality shows (bo aż trzy). Nie mogło się obyć bez świątecznego akcentu, a jak święta, to zima. A jak zima, to tylko Skandynawia, dlatego serial prosto z Oslo idealnie wpasuje się w klimat, który zbliża się już wielkimi krokami. Jednak to nie wszystkie nowości, które będzie można zobaczyć w ten weekend.