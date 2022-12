Netflix, jak tyś mi zaimponował. "Na noże 2" lepsze od jedynki?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Rozwiązanie intrygi kryminalnej w "Glass Onion" nie jest zaskakujące. Łatwo da się je przewidzieć. Gdyby było to jednak ważne, nie zaczynałbym od tego tekstu. Niby mamy do czynienia z klasycznym whodunnit, ale nie żyjemy już przecież w czasach, kiedy odpowiedź na pytanie "kto zabił?" była główną atrakcją. Dzisiaj o wiele bardziej liczy się: jak? Dlaczego? W jaki sposób? Z tego względu bohaterowie biegający z notesem i długopisem po pokojach jak w Cluedo zostają w "Na noże 2" wyśmiani.



Z Sherlockiem Holmesem, czy Herkulesem Poirotem Benoit Blanc mógłby sobie co prawda ręce podać, ale jego zdolności dedukcyjne schodzą na drugi plan. W "Glass Onion", tak jak w pierwszym "Na noże", Rian Johnson niszczy bowiem klasyczną konwencję kryminału od środka. Gatunek traktuje więc mniej więcej w ten sam sposób, co mitologię "Gwiezdnych wojen" w "Ostatnim Jedi". W dodatku robi to całkowicie świadomie, co chwilę puszczając do nas oczko. Dysrupcja - bohaterowie powtarzają to słowo niczym mantrę, wciskając nam w ręce klucz do zrozumienia intencji reżysera.