Druga część dokumentu o Harrym i Meghan męczy. Powtarzane wątki i oskarżenia

Oglądając ten dokument czułam się zmęczona wyciąganiem po raz kolejny oskarżeń, które już przecież padły, a teraz wybrzmiały na nowo w dużo ostrzejszej formie. Nie brakuje mocnych słów pod adresem brytyjskich mediów. Harry uważa, że przez medialną nagonkę na żonę, ta straciła dziecko. Ostre słowa skierowane są też przeciwko ojcu Harry'ego - Karolowi, który nie dał mu żadnego wsparcia, w momencie, gdy ten ogłosił, że chce trochę odsunąć się od oficjalnych obowiązków. Rodzina dała Harry'emu dwie opcje do wyboru: pełnić obowiązki jak do tej pory, albo całkowicie się wycofać. Nie przyjęto jego propozycji połowicznego zaangażowania. Babcia milczała, ojciec mówił nieprawdziwe rzeczy, a brat na mnie krzyczał. Zrozumiałem, że nie chcieli wcale ze mną rozmawiać jak równy z równym – wspomina Harry w dokumencie Netfliksa. Harry w dokumencie podkreśla, że kłamstwa w rodzinie królewskiej są na porządku dziennym. Przywołał sytuację, w której przed laty jego mama - księżna Diana jadąc na oficjalne spotkanie, była zapłakana, jednak musiała uśmiechać się i udawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kłamstwa to jedno, można się do nich przyzwyczaić, gdy żyje się w tej rodzinie, ale to, co jej robili i jaki to miało na nią wpływ - jak dużo bólu, dużo cierpienia. - tak odniósł się do relacji royalsów z Meghan. Markle opowiedziała też o depresji, której doświadczyła i myślach samobójczych, towarzyszących jej przez dłuższy czas.