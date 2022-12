Joanna Kulig w filmie Michaela Keatona! U jej boku - Al Pacino

Nie wiemy jeszcze, w kogo dokładnie wcieli się Kulig - ma to być jednak z całą pewnością postać pozytywna. Poza polską artystką w produkcji pojawią się również Marcia Gay Harden ("Rzeka tajemnic"), Suzy Nakamura ("Avenue 5"), James Marsden ("Westworld"), John Hoogenakker ("Jack Ryan"), Lela Loren ("Człowiek z Toronto") oraz żywa legenda - Al Pacino. Czekamy na kolejne szczegóły dotyczące projektu.



W ostatnich latach Kulig mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu Amazona "Hanna", opartym na filmie w reżyserii Joe Wrighta z 2011 r. Dorzućmy do tego francuski "Kompromat" i netfliksowy "The Eddy". Co więcej, już niedługo będziemy mogli się przekonać, jak aktorka poradziła sobie w komedii romantycznej w filmie "She Came to Me", w której zagrali m.in. Anne Hathaway, Marisa Tomei i Matthew Broderick. Kulig była również jurorką tegorocznej sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes.