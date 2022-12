Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Co dalej z Henrym Cavillem? - zastanawiają się fani na całym świecie. Aktor odłożył miecze Geralta z "Wiedźmina" i odwiesił pelerynę Supermana. Czy to oznacza, że zrezygnował jednocześnie z roli najukochańszego geeka Hollywood? Niekoniecznie. Jak się bowiem okazuje, mógł już znaleźć sobie nowy projekt. I nie chodzi tu o Jamesa Bonda.



Henry Cavill ma wystąpić i być producentem wykonawczym adaptacji popularnej gry. Jak wszystko dobrze pójdzie, za serialową wersję "Warhammera 40,000" będzie odpowiadał Amazon. Firma prowadzi aktualnie negocjacje z Games Workshop i rozmowy są już na ostatnim etapie.