Nie da się ukryć, że Henry Cavill jest na topie. Fani fantastyki go uwielbiają, bo jest zadeklarowanym geekiem, a do tego w wolnym czasie sam składa swoje komputery i na nich gra w „WoW-a”. Świetnie sportretował też takie postaci jak Clark Kent w „Man of Steel” i innych filmach DC oraz Geralt z Rivii w serialu „Wiedźmin”. Niestety z tym już koniec, bo Netflix ma już nowego Białego Wilka, a James Gunn w roli Supermana widzi kogoś innego (być może, jak jego poprzednik, czarnoskórego).