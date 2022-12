Żaden "Oppenheimer", dawać mi "Barbie"! Jest pierwszy zwiastun, a w nim... Krystyna Czubówna

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Pisałem kiedyś, że w dniu premiery dwóch wyczekiwanych filmów - "Barbie" i "Oppenheimera" - z całą pewnością najpierw wybiorę się na ten pierwszy. Oczywiście, Nolan to zręczny rzemieślnik, który zapewne dostarczy trochę emocji - i wcale nie trzeba mu do tego tej wyśmienitej obsady. Znacznie bardziej ciekawi mnie jednak to, co ma do powiedzenia bardziej przyziemna, ale i opowiadająca o ciekawszych w mojej opinii kwestiach Greta Gerwig.



Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jej "Barbie" będzie czymś unikalnym, oryginalnym i zupełnie odjechanym. Warner Bros. Polska, jakby na potwierdzenie tych domysłów, zatrudniło Krystynę Czubównę do głosowego udziału w pierwszym teaserze obrazu. Ten - jak przystało na dziwaczny film, który zapowiada - jest odpowiednio nieszablonowy. I działa. Naprawdę chcę to już zobaczyć.