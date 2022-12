“Avatar: Istota wody” - lepiej oglądać w 2D czy 3D z HFR? Tym razem to nie takie proste

Tak jak doceniam płynność obrazu w scenach akcji, tak eksperyment Jamesa Camerona zaliczam do tych mniej udanych. Zmiana płynności, a co za tym idzie efektu rozmycia ruchu w obrębie tego samego filmu, miała negatywny wpływ na imersję. Możliwe oczywiście, że problem leży (przynajmniej po części) w montażu, a nie w technologii per se, ale w praktyce wielokrotnie, zamiast skupiać się na fabule, mimowolnie łapałem się na tym, że analizuję, co tutaj jest „nie tak”.