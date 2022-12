Widziałem nowe "Twin Peaks" w teatrze. Jeśli jesteś fanem, obejrzyj koniecznie

„Twin Peaks: do drzwi czerwonych zapukam” poddaje oryginał recyklingowi, ale robi to dość oryginalnie, bawiąc się tym, co już wiemy o świecie miasteczka w pobliżu granicy z Kanadą. Od każdej sceny i każdej postaci aż bije miłość do kultowego serialu, a scenariusz doskonale rozumie, co było esencją pomysłu na serial Lyncha, zarówno tego emitowanego w latach 90., jak i tego, który wrócił w 2017 roku. Jest tu więc trochę mitologii, wiele oczek puszczonych do fanów, a także sporo humoru, który momentami nawiązuje do estetyki opery mydlanej.