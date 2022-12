Co robi medium w agencji reklamowej? Takie rzeczy tylko w świetnym "Słyszę głosy" Audioteki

Nic nie zachęca mnie do sięgnięcia po film, książkę czy - jak w tym przypadku - serial audio, jak odjechany i nieszablonowy koncept. W natłoku kryminałów i thrillerów (które, owszem, bardzo lubię, ale często mam ochotę od nich odpocząć) opowieści odklejone od tego, do czego przyzwyczaiło nas choćby rodzime kino, są dla mnie na wagę złota. "Słyszę głosy" to sitcom, którego pomysł wyjściowy kupił mnie już na wstępie. Tym większa była moja radość, gdy po przesłuchaniu pierwszych epizodów tej nowej superprodukcji Audioteki okazało się, że naprawdę świetnie wpasowuje się ona w moją, nazwijmy to, wrażliwość (w tym wypadku - w poczucie humoru).



"Słyszę głosy" zabiera nas do "We Have The Spirit", czyli najgorszej agencji kreatywnej w Warszawie. To właśnie tam rozpoczyna pracę główny bohater, czyli Igor - nadpobudliwy grafik, który popełnił zawodowe samobójstwo. Mężczyzna nie spodziewa się, że dyrektorka agencji jest medium, w związku z czym spotkania z klientami często przekształcają się w seanse spirytystyczne, a duchy próbują rozwiązywać problemy związane z koncepcjami produktów, marek i całych biznesów. Dorzućmy do tego nieprzewidywalnych klientów z szalonymi inicjatywami i... cóż, otrzymujemy świetną satyrę na pracę w podobnych firmach. Co ciekawe, scenarzysta i twórca całej idei produkcji, Łukasz Wasilewski, napisał "Słyszę głosy" w oparciu o własne doświadczenia.