Niedawno Błoński zrelacjonował swój wypad do Zakopanego, podczas którego cieszył się iście śnieżną zimą. Na instagramowym profilu Kacpra pojawiło się też zdjęcie, jak spaceruje po zamarzniętym Morskim Oku. Z kolei na Tik Toku zaprezentował nagranie, na którym ślizga się po lodowatym jeziorze. Tym razem mimo pięknych widoków, influencerowi dostało się za to, że jest po prostu nieodpowiedzialny. Ile się mówi, żeby nie wchodzić na lód, Obserwuje Cię pewnie sporo młodych osób, pokazywanie jak wygłupiasz się na lodzie, jest bardzo złym przykładem - krytykowali fani. Poza tym jest zakaz wchodzenia jezioro, Chyba musi dojść do tragedii żeby ludzie się nauczyli, Nie chcę być zrzędą, ale nie powinno się wchodzić na ten lód, to nieodpowiedzialne- grzmieli internauci.