Henry Cavill nie zagra już Supemana. Nowe filmy zmienią tego bohatera

Właśnie spotkałem się z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem i mam smutne wieści. Ostatecznie nie powrócę jako Superman. Po tym, gdy studio powiedziało mi, żebym obwieścił swój powrót, ta wiadomość nie jest najłatwiejsza do przekazania. Zmiana warty to coś, co się zdarza i ja to szanuję. James i Peter mają uniwersum do zbudowania i życzę im i wszystkim osobom zaangażowanym szczęścia i wszystkiego, co najlepsze.

- napisał Cavill