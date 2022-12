"Wychowane przez wilki" to kolejny serial, który na zawsze zniknie z HBO Max. Co się dzieje?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Kolejne seriale opuszczają HBO Max na stałe. Do "Westworld" dołączy produkcja "Wychowane przez wilki", czyli SF produkowane przez Ridleya Scotta. Ten sam los spotka tytuły takie jak "FBoy Island", "Head of the Class", "Legendy voguingu", "Miłość ponad czasem" czy znakomite "Love Life". Z kolei przed paroma dniami potwierdzono, że z oferty znikną również "Nierealne" i "Minx".



Jaki jest powód tego stanu rzeczy i gdzie obejrzymy te w sporej części naprawdę solidne produkcje? Przez pewien czas - nigdzie (no chyba, że zaopatrzyliście się w wersje na fizycznych nośnikach). Docelowo jednak Warner Bros Discovery zamierza sprzedać prawa do ich emisji kanałom FAST (linearna oferta programowa z dochodami uzyskiwanymi z puszczania reklam). Co więcej, w 2023 roku WBD planuje uruchomienie własnej usługi FAST.