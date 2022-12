"Brokat" błyszczy i zachwyca wizualnie. Jak wypadł polski serial Netfliksa?

W "Brokacie" nie brakuje również seksu i nagości. Mimo śmiałych scen, jak na przykład seks w trójkącie, łóżkowe ujęcia pokazane są zmysłowo i w żaden sposób nie wulgarnie. Absolutnie nie jest to estetyka "365 dni" i bardzo dobrze. W ogóle słowo zmysłowość jest trafnym określeniem, które pasuje do każdego odcinka "Brokatu". Niemal każdy gest, spojrzenie, dotyk jest po prostu zmysłowe. Twórcom dobrze wyszło też bawienie się obrazem i dźwiękiem. Psychodeliczne ujęcie, gdzie bohaterowie są na haju, jest mocne i intensywne, mieniące się ferią barw. Niektóre sceny są też mocno teledyskowe i niekiedy ogląda się je tak, jakby serial był jednym wielkim klipem. A skoro mowa o muzyce, nie brakuje też szlagierów tamtych lat, jak m.in. "Czas relaksu" Andrzeja i Elizy. Mimo wielu plusów serialu, mam jednak wątpliwości, czy sama wizualna strona może przyciągnąć ludzi do obejrzenia "Brokatu". Gdyby historia opowiedziana na ekranie "miała to coś", byłaby z pewnością piękną klamrą dopełniającą fantastyczną estetykę polskiej produkcji.