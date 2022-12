finansiści wyliczyli, iż nowy "Avatar" może zarobić na rynku północnoamerykańskim 175 milionów dolarów. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tej kwoty trzeba też też doliczyć 100 milionów dolarów z Chin, ale także 250 milionów dolarów z pozostałych rynków. Od pierwszej części "Avatara " minęło już 13 lat. I choć pierwsza odsłona zarobiła aż 3 miliardy dolarów na całym świecie, twórcy produkcji i cały team pracujący przy filmie jest przekonany, że również w przypadku drugiej części hitu Camerona, finansowe wyniki będą równie wysokie. Zresztą studio Disneya bardzo zadbało o to, aby jak najlepiej i najstaranniej pomóc swojej produkcji. Po pierwsze produkcja trafi na ekrany kin w bardzo rodzinnym czasie, bo tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Na "Avatara" zabukowane zostały największe amerykańskie sale kinowe. Na potencjalny finansowy sukces ma również wpływ brak konkurencyjnych filmów w tym czasie. Dopiero w lutym przyszłego roku trafi do kin wysokobudżetowe widowisko - trzecia część "Ant-Mana".