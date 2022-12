"Wednesday" najpopularniejszym serialem Netfliksa? Ma tylko jednego konkurenta do pokonania

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Netflix pompuje sobie wyniki na koniec roku. W ostatnim czasie platforma serwuje nam bowiem hit za hitem. "Wednesday" właśnie wdrapała się na drugie miejsce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w historii serwisu, a "Harry i Meghan" pobiło rekord oglądalności dokumentów. Użytkownicy usługi w pierwszym tygodniu wyświetlania spędzili przy drugiej wymienionej produkcji ponad 81,5 mln godzin.



Grubo ponad 9 tys. lat - tyle czasu na całym świecie oglądano "Harry'ego i Meghan" w ciągu zaledwie czterech dni (premiera miała miejsce w czwartek, 8 grudnia). Wiadomo było, że produkcja okaże się hitem. W końcu dla miłośników "The Crown" i royalsów to wręcz pozycja obowiązkowa. A jakby tego było mało, dokument zadebiutował w oparach kontrowersji.