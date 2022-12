Widzowie narzekają, że nowe "Sanatorium miłości" będzie kiepskie, bo seniorzy są... zbyt ładni

Ci burzą się w komentarzach, że nowi bohaterowie randkowego show zbyt dobrze wyglądają. Pojawiły się też głosy, że w pierwszych trzech edycjach widzowie oglądali na ekranie seniorów, natomiast już w 4. można było odnieść wrażenie, że uczestnicy są znacznie młodsi. Podobne głosy pojawiły się po przedstawieniu uczestników 5. sezonu. Same lolitki, ciekawe jakby dali prawdziwe emerytki, Coraz młodsze te panie, ile one mają lat, 40, 50, Same modelki i businesswoman. Prawdziwi emeryci to już chyba byli w pierwszej edycji - grzmieli wielbiciele "Sanatorium miłości". Nie zabrakło też komentarzy, że castingi idą w złym kierunku. Dlaczego nie postawicie na seniorów, których każdy z nas ma przed oczami gdy pomyśli "senior". Niby chcecie znaleźć miejsce dla seniorów tym programem, pokazać fajne oblicze starości, ale nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Seniorzy, zamiast mieć fan z oglądania, co najwyżej mogą wpaść w kompleksy - napisała jedna z fanek programu w komentarzu na Instagramie. W całej dyskusji nie zabrakło też głosów broniących seniorów z nowej odsłony programu.