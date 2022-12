Spadła na nią krytyka za taniec z maleńkim synkiem Odpowiedziała: "Wypad z mojego profilu"

Dobre ranko. Odniosę się do filmiku, który zapewne widzieli nie tylko moi obserwatorzy. Filmiku, pod którym były takie komentarze, że musiałam je zablokować. To, że macie o tym filmiku swoje zdanie i go krytykujecie, to jedna sprawa, ale obrażanie mnie to już za dużo! Nie macie do tego prawa, a ja tego tak nie zostawię. Jeśli ktoś chce mnie nazywać debilką, albo jeszcze gorzej, to WYPAD z mojego profilu, bo ja nie mam Instagrama, żeby mieć miliony followersów. Wiecie, że zawsze jestem szczera. Pokazuje się tu dokładnie taka, jaka jestem. Jeżeli komuś się to nie podoba, może opuścić mój profil, ale nie wulgarnie obrażać. Każdego, kto będzie to robił, będę od razu blokować...

napisała zbulwersowana