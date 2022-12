Żenująca wypowiedź gwiazdy "Hotelu Paradise". Mówi, że przez samobójcę spóźniła się do pracy

Kilka miesięcy temu sama miałam sytuację, gdy 70 kilometrów od miejsca docelowego wydarzył się śmiertelny wypadek na torach - samobójczy. Owszem początkowo był chaos, dezorganizacja, czekanie gdzieś w polu przez prawie trzy godziny na inny pociąg, do którego będzie można wsiąść. Każdemu z pasażerów wypadek pokrzyżował plany, ktoś gdzieś się spóźnił, ktoś był z kimś umówiony i nie dotarł na spotkanie. Mimo trudnej dla wszystkich sytuacji, nie słyszałam, aby ktokolwiek utyskiwał na osobę, która dopuściła się samobójstwa. Ludzie starali się zachować spokój, choć oczywiście nie było to najłatwiejsze. Inga nie jest jednak jedyną osobą, która w taki sposób podchodzi do ludzi, odbierających sobie życie w takich miejscach, jak kolejowe tory. W sieci można znaleźć mnóstwo komentarzy ludzi twierdzących, jakoby samobójcy byli egoistami, bo nie myślą o innych, w tym maszynistach pociągów, którzy oczywiście, tu się zgadzam się, muszą mierzyć się później z ogromną traumą.