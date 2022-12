Serialowe nowości od Canal+. Te produkcje będą umilać grudniowe wieczory

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. On to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona – aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? To, co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, jeden dziarski ksiądz, (nie)przypadkowy obywatel Włoch i masa osób z totalnie różnych parafii.