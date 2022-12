Bruce Willis pojawił się na fotkach z rodziną. Czy aktor ma się lepiej?

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Bruce Willis nie uczestniczy już w życiu publicznym. Wycofał się z niego i spędza czas w towarzystwie najbliższych. Czerpie z tego wielką przyjemność. Tak przynajmniej sugerują udostępniane w mediach społecznościowych zdjęcia, na których gwiazdor, pomimo choroby, wydaje się szczęśliwy.



Posty w mediach społecznościowych od najbliższych Bruce'a Willisa to w tym momencie jedyne źródło informacji na temat stanu zdrowia aktora. Niedawno fotografiami w jego towarzystwie podzieliły się dorosłe córki gwiazdora, a teraz nowe zdjęcia, na których możemy go zobaczyć, pojawiły się na Instagramie jego byłej żony - Demi Moore.