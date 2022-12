Nawet nie wiedzieliście, że czekacie na ten film. Adam Driver skopie gadzie tyłki dinozaurów

O co tu chodzi? Film Sony Pictures Entertainment przeniesie nas do odległej (serio - naprawdę bardzo, bardzo odległej) przeszłości. Mills - czyli Driver - w poszukiwaniu przestrzeni do życia dla ludzi trafia na pozornie nieznaną planetę. Szybko odkrywa, że tak naprawdę to Ziemia, ale 65 mln lat temu.



Główny bohater i jedyna ocalała Koa muszą przedrzeć się przez nieznany teren pełen niebezpiecznych prehistorycznych stworzeń w, jak to określa producent, "epickiej walce o przetrwanie". No i Adam Driver naparza do dinozaurów z karabinu. Nie wiem jak wy, ale ja jestem już kupiony. Zobaczcie sami: